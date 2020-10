Florentino, médio da seleção de sub-21, após o triunfo sobre a Noruega, que deixa o apuramento de Portugal para o Europeu cada vez mais encaminhado.

«Foi um bom jogo da nossa parte. Houve qualidade nossa, que soubemos defender quando não tivemos bola e quando a tivemos, houve qualidade a atacar. Acho que fizemos jogo compacto e estamos de parabéns.»

[importância dos três pontos para o objetivo]

«É um passo importante para o nosso objetivo, que é qualificarmo-nos para o Europeu. Agora já estamos focados no jogo com Gibraltar. A equipa está contente com a vitória e foi um bom incentivo para continuarmos a nossa caminhada.»