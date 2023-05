O nome de João Neves foi a grande surpresa (esperada!) da convocatória de Rui Jorge para o Europeu sub-21.

O médio do Benfica salta dos sub-19 diretamente para os sub-21 e o selecionador justificou a aposta com o rendimento que o jovem de 18 anos mostrou na fase final da época pelas águias.

«Todos os jogadores de qualidade que estão em patamares de exigência muito grandes e têm mostrado estar à altura, podem estar nesta seleção. As exibições dele é que o fizeram estar aqui. Todos [na federação] o conhecemos há algum tempo e entendemos que devia estar connosco agora», começou por dizer.

O selecionador alertou, porém, que a qualidade da seleção, cuja «espinha dorsal» joga junta há muito tempo vai fazer com que seja difícil João Neves entrar «de caras» na equipa.

«Acredito que ele tem capacidade para jogar na seleção sub-21. Mas não é fácil. O João está num contexto de alto nível, mas será difícil entrar na nossa equipa, ainda para mais no onze. Mas são decisões que temos de tomar», defende.

Recorde-se que Portugal está no Grupo A, com Geórgia, Bélgica e Países Baixos, na fase final do Europeu a disputar na Roménia e na Geórgia, de 21 de junho a 8 de julho.