Luís Freire, técnico dos sub-21 de Portugal, em declarações na antevisão ao jogo com o Azerbaijão, a contar para o arranque da fase de apuramento para o Europeu da categoria em 2027:

Sobre o desafio que abraçou nos quadros das seleções nacionais

«Fui muito bem recebido. Toda a direção, inclusive o Presidente Pedro Proença, deu-me todo o conforto para abraçar este projeto. Sou também muito bem recebido pelos clubes onde vou ver os jogos e falar com as pessoas e agradeço-lhes desde já, também. Depois a nível de trabalho, é um trabalho intenso. Temos de passar muitas coisas aos jogadores, a recetividade deles tem sido fantástica. A evolução está a ser muito positiva, vamos ver já amanhã um Portugal com identidade e a crescer ao longo dos tempos. É um trabalho intenso este de passar em três ou quatro dias uma ideia, num clube temos mais tempo. É um desafio que estou a abraçar com máxima ambição.»

Balanço dos primeiros dias de trabalho

«É um estágio denso, onde temos que passar várias ideias, desde a ideia de jogo à ideia de grupo, construir a nossa forma de estar dentro e fora de campo, as nossas lideranças. Tem sido um estágio muito produtivo e onde tem havido um total empenho dos jogadores, naquilo que é a preparação do jogo em si, mas em cada treino aprender aquilo que é passado e há uma motivação grande em representar o país nesta competição que agora vamos começar. Está a ser feita uma construção boa do grupo, temos tido boas conversas e as coisas estão a correr francamente bem no dia a dia.»

Sobre a seleção do Azerbaijão e como quer que Portugal se apresente daqui para a frente

«O Azerbaijão normalmente joga com um sistema de cinco defesas, quatro médios e um avançado. Têm três centrais a construir. Têm três jogadores rápidos na frente. É uma equipa que nem sempre procura pressionar. Poderá fechar-se. Vamos ter de ter intensidade. Vamos ter de circular rápido a bola e de ter paciência para abrir espaços. Vamos ter que ser ambiciosos em reagir forte à perda, recuperar rápido a bola, aumentar o ritmo do jogo. Isso é da nossa competência. Este é um início de processo. Neste estágio, pensamos em ganhar e em construir coisas para o futuro, estamos muito focados no nosso jogo para termos um Portugal com ideias e com uma postura séria e ambiciosa para ganharmos.»

«Poderemos jogar ao longo do tempo com as características dos jogadores. Isto é um processo evolutivo. Temos dois sistemas preparados, podem ver um amanhã. Não vou revelar qual é, porque essa dúvida é uma das vantagens que temos neste arranque, mas temos dois sistemas que vamos utilizar ao longo deste apuramento.»