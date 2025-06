Com o bis na vitória por 5-0 frente à Polónia, no passado sábado, Geovany Quenda tornou-se no jogador mais jovem de sempre a marcar pela Seleção Nacional num Europeu de Sub-21.

Já contratado pelo Chelsea, mesmo que continue no Sporting na época 2025/26 por empréstimo, Quenda continua a provar o seu valor. Ao estrear-se a marcar pelos Sub-21 portugueses com 18 anos e um mês, o produto da formação leonina superou nomes como Francisco Conceição e João Neves.

O antigo detentor do recorde era o Francisco Conceição que, com 18 anos e três meses, marcou na vitória por 3-0 com a Suíça, no dia 31 de março de 2021. João Neves fecha o pódio com um golo no triunfo de 2-1 com a Bélgica, no dia 27 de junho de 2023, altura em que tinha 18 anos e nove meses.