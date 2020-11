Rui Jorge, selecionador nacional de sub-21, em declarações na conferência de imprensa após o triunfo sobre Chipre, por 2-1, que garantiu o apuramento para o Europeu de 2021.

«Nunca esperamos sofrer golos e sofrer golos logo no início, dificulta mais a tarefa. Em termos mentais, não é fácil sofrer quando se tem a ambição de ganhar um jogo para disputar o primeiro lugar do grupo, mas acabámos por conseguir dar a volta.

Não tendo sido um jogo tão seguro quanto o último que fizemos contra a Bielorrússia [vitória por 3-0], foi um jogo em que dominámos o adversário. É claro que, contra estas equipas, estamos sempre sujeitos a contra-ataques perigosos, mas não aconteceu muito. Voltámos a falhar algumas ocasiões de golo e quando o resultado anda ali próximo fica sempre um pouco mais difícil. Não tendo feito um jogo brilhante, acho que estivemos bem.»

[faltou agressividade da equipa?]

«Não faltou agressividade. O resultado apertado pode dar a sensação de que o jogo foi equilibrado, mas não foi. Nós dominámos o jogo completamente, mas não fomos eficazes. O resultado é inteiramente justo e até peca por escasso.»

[sobre o confronto decisivo com os Países Baixos]

«Estamos há uma série de jogos sem poder perder qualquer ponto se queremos disputar esse primeiro lugar [do grupo], porque o nosso adversário [Países Baixos] tem feito um apuramento absolutamente extraordinário, mas nós queríamos muito ir para este último jogo com a possibilidade de ser primeiros no grupo.

Eles têm feito um percurso brilhante. Ofensivamente, estão num nível tremendo, ganharam 2-0 à Noruega e têm pelo menos quatro golos marcados nos outros jogos, incluindo connosco. Portanto, têm feito muito para merecer o primeiro lugar e nós vamos tentar fazer muito para os tirar de lá.»

[Sobre a fase de grupos do Euro2021, em março]

«É uma incógnita para todos nós. Será uma situação atípica para os sub-21, mas teremos tempo de pensar nisso. Sabemos que não vai ser como nos anos anteriores, vai ser chegar, concentrar no domingo e, eventualmente, jogar um jogo de apuramento contra uma das melhores equipas europeias numa quinta-feira, a meio dos campeonatos, mas é a hipótese que temos para disputar e vamos fazê-lo com orgulho.»