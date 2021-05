Na véspera do jogo dos quartos de final do Europeu de sub-21, Rui Jorge garante que a importância do jogo não lhe tira o sono. E também não pode tirar aos jogadores, que estão mais do que habituados a disputar jogos importantes.

«Por norma, passo bem a noite. Lutámos para estar aqui, mas não deixa de ser a nossa vida. E quem está nesta vida não pode ficar sem dormir quando há decisões importantes», disse na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

Tendo em conta o percurso de grande parte dos jogadores que dirige, com títulos europeus de sub-17 e sub-19, ou com vencedores da Youth League, Rui Jorge acredita que os atletas estarão mentalizados para encarar a partida.

«Estou constantemente a dizer que o passado foi bonito, temos três jogadores que foram campeões de sub-17 e sub-19, outros que venceram competições internacionais, o que lhes dá capacidade para lidar com estes momentos», disse, na conferência transmitida via zoom.

«Conseguimos um equilíbrio interessante, os jogadores não estão demasiado confiantes, estão no ponto para mostrar que merecemos estar aqui e temos qualidade», acrescentou.

Quanto ao jogo frente ao conjunto italiano, o selecionador português deixa a receita para selar o apuramento para a meia-final.

«Acredito que seja um jogo equilibrado. Pela nossa forma de jogar, tentaremos ter mais tempo a posse de bola, mas temos de estar preparados para jogar em ataque rápido e contra-ataque. Se fizermos o que fizemos em março, estaremos à altura.», defende.

«Teremos de ser bastante adultos e seguros. Itália é uma equipa muito perigosa no contra-ataque. Não podemos perder bolas em zonas proibidas. Teremos de ter a atenção que tivemos com a Suíça, que eu tinha dito que era semelhante. Precisamos de ter capacidade para, tendo superioridade no meio-campo, ter jogadores em boa posição e com capacidade para executar passes de rutura que nos levem para a frente», resumiu.