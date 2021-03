Declarações de Rui Jorge, selecionador dos sub-21, na conferência de imprensa online após a vitória sobre a Croácia na estreia de Portugal no Europeu da categoria:

«Estivemos bastante bem, bastante agressivos, definimos bem momentos de pressão, o que não é fácil fazer contra a Croácia. Enfrentaram-se duas equipas tecnicamente evoluídas, perderam muitas bolas, o terreno não estava fácil, estava duro e bastante molhado e dificultava um pouco tecnicamente, sobretudo em termos ofensivos. Fizemos um jogo seguro. Gostaria que tivéssemos mais situações de golo. Ainda assim, tivemos um resultado positivo.»

«Não faço ideia do peso do jogo da Inglaterra. Eles souberam do resultado. Mas independentemente do resultado deles isso não ia alterar a forma de encerar este jogo. A mensagem em relação à qualidade das equipas era mais fácil de passar de mim para a minha equipa do que para os jornalistas. Há qualidade em todas as equipas e os jogos vão ser todos equilibrados.»

[Sobre a estreia de Tiago Tomás e Francisco Conceição pelos sub-21] «Estiveram bem. O Tomás trabalhou bastante, fez movimentos que lhe pedimos, definiu bem momentos de pressão, foi seguro q.b. com bola, o Francisco quando entrou agitou o jogo. É um jogador de desequilíbrios. Traz um ânimo ao jogo que é sempre necessário. Estou contente por dois miúdos poderem estar neste palco.»

«Os três jogadores que saíram estavam a fazer o que nós pedimos. Sabemos que no banco temos jogadores com enorme qualidade, que estão mais frescos e podem acrescentar. A ideia foi tirar jogadores que trabalharam bastante. Decidi fazer a alteração naquela altura. A qualidade individual dos jogadores fez a diferença: o Dany da Mota fez uma excelente receção com um grande passe e o Fábio Vieira definiu com classe.»

[Sobre o jogo com a Inglaterra] «É uma seleção diferente da Croácia. Por alguma coisa estou a relevar o nosso comportamento defensivo hoje. A Croácia tem muita qualidade com bola e nós tivemos um bom comportamento defensivo. A Inglaterra tem jogadores que do ponto de vista individual podem decidir qualquer partida. Estamos numa posição anímica diferente da seleção inglesa. Eles têm jogadores com muito talento, capacidade de desequilíbrio individual, velocidade na frente. Tentaremos ser seguros com bola e definir melhor.»