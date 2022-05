Gonçalo Inácio e Tiago Djaló estão de regresso à seleção de sub-21, depois de ter sido chamados anteriormente à seleção AA.

Os dois defesas integram a lista de Rui Jorge para os três últimos jogos de apuramento para o Europeu de 2023, que vai ser disputado na Roménia e na Geórgia.

Portugal vai enfrentar a Bielorrússia no dia 4 de junho, em campo neutro (FIFA Academy Stadium, Yerevan, Arménia), visita depois o Liechtenstein (Rheinpark Stadion, Vaduz) a 7 de junho, e termina com a receção à Grécia, no Estádio Cidade de Barcelos, a 11 de junho.

Eis a lista completa:

Guarda-redes: Celton Biai (Vitória SC), Gonçalo Tabuaço (CF Estrela) e Samuel Soares (SL Benfica)

Defesas: Alexandre Penetra (FC Famalicão), Eduardo Quaresma (CD Tondela), Gonçalo Inácio (Sporting CP), João Mário (FC Porto), Nuno Tavares (Arsenal FC), Rafael Rodrigues (SL Benfica) e Tiago Djaló (LOSC Lille)

Médios: Afonso Sousa (Belenenses SAD), André Almeida (Vitória SC), Fábio Vieira (FC Porto), Fábio Carvalho (Fulham FC), José Carlos (Varzim SC) , Paulo Bernardo (SL Benfica), Tiago Dantas (CD Tondela) e Vasco Sousa (FC Porto)

Avançados: David da Costa (RC Lens), Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers FC), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (SL Benfica), Gonçalo Borges (FC Porto), Henrique Araújo (SL Benfica), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers FC) e Vítor Oliveira (SC Braga)