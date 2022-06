Afonso Sousa vai falhar os jogos da seleção de sub-21 com Bielorrússia, o Liechtenstein e a Grécia.

O médio foi dispensado por Rui Jorge após ter sofrido uma lesão muscular na coxa direita e já não viajou com a restante comitiva para a Arménia.

Recorde-se que os sub-21 defrontam a Bielorrússia no sábado, em campo neutro, na Arménia. Para o dia 7 está marcado o encontro com o Liechtenstein, em Vaduz, terminando o apuramento no dia 11 de junho com a receção à Grécia, em Barcelos.

Rui Jorge não chamou qualquer jogador para substituir Afonso Sousa.