É fácil.

Aliás, é Fábio.

Fábio, Fábio, Fábio.

Há que facilitar.

E a seleção portuguesa de sub-21 fez isso mesmo. Descomplicou na visita à Grécia e vem de lá com a liderança do grupo D da qualificação para o Europeu de 2023.

Quando olhamos para as mudanças no onze relativamente ao jogo com a Islândia na sexta-feira, vemos Rui Jorge a facilitar: apenas trocou Henrique Araújo por Fábio Silva.

Depois atentamos nos marcadores dos três primeiros golos e nada mais fácil: Fábio, Fábio e Fábio.

Fábio Carvalho a abrir. Fábio Vieira a dar continuidade. Fábio Silva a fechar.

E tudo decidido ainda na primeira parte. Só mesmo para não complicar.

Fábio Carvalho, internacional sub-18 por Inglaterra, estreou-se a marcar com a camisola das quinas e deu vantagem a Portugal logo aos 12 minutos.

Dez minutos depois, Fábio Silva foi derrubado na área e levou Fábio Vieira para a marca de penálti, de onde o capitão não falhou.

E mesmo a fechar a primeira parte, Fábio Carvalho lançou Fábio Silva nas costas da defesa helénica e o avançado do Wolverhampton apontou o 3-0.

Apesar da vantagem clara, a segunda parte voltou a ser toda da equipa de Rui Jorge, que criou várias oportunidades para ampliar a vantagem.

Valeu ao conjunto grego o guarda-redes Kostas Tzolakis que negou o golo a Fábio Carvalho, Fábio Silva e Henrique Araújo, antes de o avançado do Benfica ‘complicar’ a história da tarde perfeita dos Fábios, ao inscrever o nome também na lista de marcadores.

Mas a malta perdoa. Afinal, assegurar a liderança do grupo com uma goleada sobre o anterior líder é uma verdadeira prova de força.

E à sétima jornada, Portugal tem seis vitórias e um empate, 25 golos marcados e apenas um sofrido.

Até parece fácil.