A seleção portuguesa de sub-21 averbou nesta segunda-feira a primeira derrota na fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2025. A Grécia, superior na primeira hora de jogo, garantiu um triunfo por 2-1.

Francisco Conceição, contra a corrente, inaugurou a contagem com um golaço (30m), mas Tzolis (31m) e Panagidis (50m) operaram a reviravolta.

FICHA E FILME DO JOGO

Com este resultado, ao fim de cinco encontros realizados, a equipa das Quinas perde a invencibilidade, mas mantém a liderança no Grupo G, agora com um ponto de vantagem sobre os gregos (têm um jogo a mais) e dois sobre a Cróacia (que tem um jogo a menos).

A celebrar o 13.º aniversário no comando técnico da seleção de sub-21, Rui Jorge não encontrou o antídoto para a intensidade helénica. Em Tripoli, a velocidade dos locais, sobretudo pelo flanco esquerdo, desequilibrou os pratos da balança.

A Grécia contou com um reforço de peso: Christos Tzolis. O extremo de 20 anos, já com 13 internacionalizações pela seleção principal, tem experiência de Premier League e está cedido pelo Norwich City ao Fortuna Dusseldorf. Foi uma tremenda dor de cabeça para Rodrigo Gomes.

Tzolis assumiu-se como a referência grega nas transições ofensivas e ganhou recorrentemente vantagem sobre Rodrigo Gomes, uma adaptação recente ao lado direito da defesa, no Estoril e nos sub-21 portugueses, ainda com poucas rotinas na posição.

A seleção local lançou várias ameaças de golo, mas seria Francisco Conceição a inaugurar o marcador, à passagem da primeira meia-hora. O extremo do FC Porto fletiu da direita para o centro, à entrada da área, e desferiu um remate violento com o pé esquerdo, colocado, ao ângulo da baliza contrária.

A Grécia não tremeu e respondeu no minuto seguinte, com uma tabela simples entre Tzolis e Darelas. O jogador que representa o Fortuna Dusseldorf aguentou a pressão de Rodrigo Gomes e fez o empate ao minuto 31.

Rui Jorge percebeu que a equipa das Quinas não estava a controlar o ritmo do encontro e procurou agitar as águas com duas mudanças ao intervalo: saíram Vasco Sousa e Henrique Araújo, entraram Mateus Fernandes e Tiago Tomás. Porém, a toada de jogo manteve-se e os helénicos completaram a reviravolta no início da segunda parte (50m), por intermédio de Panagidis.

O lateral esquerdo Kitsos subiu no terreno – sem o devido acompanhamento de Francisco Conceição – e cruzou rasteiro para a área. A defensiva portuguesa não conseguiu afastar e Michalis Panagidis finalizou na passada, pela direita.

Portugal acusou o tento consentido e esteve perto de sofrer o terceiro pouco depois. Porém, já após a hora de jogo e com a mudança de sistema tático (com a entrada de Fábio Silva, os sub-21 passaram do 4x3x3 para o 4x4x2 losango), as esperanças lusas cresceram e subiram finalmente linhas, procurando evitar o resultado negativo.

Tzolakis, ao minuto 68, travou as melhores iniciativas portugueses, com remates sucessivos de Francisco Conceição e Rafael Rodrigues. Na reta final do encontro, a equipa das Quinas agarrou-se mais ao coração que à razão, procurando chegar ao golo de todas as formas e feitos. Ainda assim, sem discernimento suficiente. Pelo que fez neste período, podia almejar o empate. Porém, tendo em conta todo o encontro e as estatísticas global, a Grécia fez mais por ser feliz nesta segunda-feira.