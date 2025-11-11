Hugo Félix, médio do Tondela, foi chamado por Luís Freire para substituir Gustavo Sá na convocatória da Seleção sub-21.

O centrocampista do Famalicão saiu com queixas do último jogo da equipa minhota e foi considerado «indisponível» após ter sido avaliado pela Direção de Saúde e Performance da FPF.

Assim, o técnico dos sub-21 resolveu chamar o ex-jogador da formação do Benfica, que entra nas contas para o jogo diante da Chéquia (dia 18), a contar para a fase de apuramento para o Europeu da categoria em 2027.

LISTA ATUALIZADA DOS CONVOCADOS PARA OS SUB-21:

Guarda-redes: André Gomes (Alverca), Gonçalo Ribeiro (FC Porto) e João Carvalho (Sp. Braga);

Defesas: Diogo Travassos (Moreirense), Francisco Chissumba (Alverca), Gabriel Brás (FC Porto), Gonçalo Oliveira (Benfica), João Fonseca (Benfica), Martim Fernandes (FC Porto), Tiago Gabriel (Lecce) e Tiago Parente (Estoril);

Médios: Diego Rodrigues (Sp. Braga), Hugo Félix (Tondela), João Simões (Sporting), Mateus Fernandes (West Ham), Mathias de Amorim (Famalicão) e Rodrigo Mora (FC Porto);

Avançados: Afonso Moreira (Lyon), Fábio Baldé (Hamburgo), Geovany Quenda (Sporting), Gustavo Varela (Gil Vicente), João Rego (Benfica), Roger Fernandes (Al Ittihad) e Youssef Chermiti (Rangers);