Ao serviço da seleção de sub-21 depois de uma época de afirmação no Sp. Braga, Vitinha foi o porta-voz da ambição lusa para os jogos que vão encerrar a qualificação para o Europeu de 2023.

«São três jogos em que vamos trabalhar muito para ganhar. O objetivo é sempre esse e temos três jogos para conquistar três vitórias», começou por dizer o avançado, citado pela agência Lusa, em conferência de imprensa.

Vitinha tem apenas uma internacionalização pelos sub-21 e falou sobre as características distintas dos outros homens da frente à disposição de Rui Jorge.

«Sou um ponta de lança muito agressivo e tenho características diferentes. Posso ser muito diferente, ter qualidades muito diferentes, mas, se não der o meu melhor nos treinos ou nos jogos, acabo por não ser opção», declarou o avançado.

A partilhar a posição com os benfiquistas Gonçalo Ramos e Henrique Araújo, tal como com Fábio Silva, dos ingleses do Wolverhampton, Vitinha, garante que a disputa pela titularidade entre os quatro atletas é «saudável».

«Cada um de nós vai tentar dar o melhor nos treinos para conquistar espaço. Depois, cabe ao ‘mister’ decidir quem vai jogar. Acaba por ser uma disputa saudável», realçou.

Ao segundo dia de concentração, o treino desta terça-feira contou com os mesmos 15 atletas – três guarda-redes e 12 jogadores de campo -, sem nenhuma novidade no grupo, que ainda tem de fora 10 futebolistas, que serão integrados até ao final desta semana.

Os defesas João Mário, Eduardo Quaresma, Tiago Djaló e Nuno Tavares, os médios Tiago Dantas, Fábio Vieira e Fábio Carvalho e os avançados Francisco Conceição, David da Costa e Fábio Silva foram autorizados a apresentarem-se mais tarde, devido aos encontros que ainda disputaram nos últimos dias, ao serviço dos respetivos clubes.