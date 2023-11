A seleção portuguesa de sub-21 iniciou o estágio de preparação para o duelo com a Grécia, referente à fase de qualificação para o Euro2025. A equipa das Quinas soma quatro vitórias em quatro jogos e lidera o Grupo G de apuramento.

«O grupo é novo, estamos a habituar-nos uns aos outros, mas há ajuda entre todos e os mais velhos ajudam. Isso é muito importante e o grupo, sem dúvida, está cada vez melhor. Buscamos sempre a vitória e o melhor para o grupo», diz o médio Vasco Sousa.

O jogador do FC Porto está preparado para um ambiente quente na Grécia: «O ambiente no estádio é sempre bom, dá-nos sempre uma motivação extra. Temos de nos focar em nós próprios e ir em busca da vitória, isso é o mais importante.»

Gabriel Brás, igualmente jogador dos dragões, foi convocado pela primeira vez para a seleção sub-21: «Este é um espaço aberto a todos. É muito gratificante ver os nossos colegas de equipa a ser chamados a este grupo fantástico e o Gabriel está muito contente e disposto a dar o seu melhor.»

No treino desta segunda-feira, a única ausência foi o guarda-redes João Carvalho (Sporting de Braga), que está a trabalhar com a seleção principal e só se apresentará no Algarve na quarta-feira.