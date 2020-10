A Suécia não conta com o defesa Ludwig Augustinsson para o jogo de quarta-feira com Portugal da Liga das Nações.

O jogador do Werder Bremen voltou ao clube após o jogo com a Croácia, uma situação que já estava prevista desde o início por causa da covid-19, e até já treinou com os companheiros.

O motivo é, segundo a imprensa alemã, o facto de a Área Metropolitana de Lisboa, onde o jogo vai decorrer (o palco do encontro é o Estádio de Alvalade) estar na lista das regiões consideradas de alto risco pela Alemanha.

Aliás, pelo mesmo motivo, Augustinsson também não esteve no jogo particular na Rússia, o primeiro dos três encontros da seleção sueca, que se realizou em Moscovo, jogou apenas com a Croácia.

O Werder Bremen não autorizou os seus jogadores a viajarem para regiões de alto risco porque implicaria fazerem depois uma quarentena de cinco dias e o clube já tem um jogo marcado para sábado.

A convocatória da Suécia sofreu outra alteração com a chamada do guarda-redes Isak Pettersson, já que, segundo um comunicado da federação, «um dos outros guarda-redes tem uma pequena lesão».