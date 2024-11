Tiago Djaló, defesa central do FC Porto, não faz parte dos convocados de Roberto Martínez para o jogo com a Polónia.

A Seleção Nacional conta com 24 jogadores no estágio, mas apenas pode levar 23 para o jogo, logo o central irá assistir à quinta jornada da Liga das Nações na bancada do Estádio do Dragão.

Segundo a lista de jogo publicada pela UEFA, o futebolista de 24 anos é o único riscado e não é desta que se pode estrear com a camisola de Portugal.

Esta sexta-feira, Portugal defronta a Polónia às 19h45, na quinta jornada do Grupo A1 da Liga das Nações e poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol. Com apenas um empate, a seleção comandada por Roberto Martínez pode garantir o apuramento para os quartos de final.