O futebolista Tomás Tavares sublinhou, esta sexta-feira, que o grupo da seleção nacional sub-21 pretende manter a qualidade dos últimos anos e que, para isso, o trabalho coletivo e as ligações entre os atletas estão a evoluir nesse sentido.

«Temo-nos focado em conhecermo-nos melhor e em criar dinâmicas, mesmo por ser um grupo diferente. Creio que estamos a trabalhar bem e a conseguir criar ligações. Queremos apresentar a mesma qualidade dos últimos anos e penso que é isso que vamos fazer», disse Tavares, em conferência de imprensa em Oeiras, na Cidade do Futebol.

Num novo ciclo geracional depois do Europeu deste ano, no qual foi finalista vencido ante a Alemanha, Portugal tem em vista o encontro ante a Bielorrússia na segunda-feira. Realiza-se no Estádio José Gomes, na Amadora, às 19 horas, sendo o primeiro do grupo 4 de qualificação para o Europeu de 2023, que se joga na Roménia e na Geórgia.

«Podemos esperar um grupo unido, como tem vindo a ser. É um grupo de qualidade, independentemente das idades. Vamos apresentar a mesma qualidade e seriedade no trabalho que temos vindo a mostrar neste grupo», frisou o lateral-direito de 20 anos.

Com o intuito de não sofrer golos ante os bielorrussos, Tavares detalhou as vantagens de aprender a jogar em sistemas distintos e em várias posições, quando existe uma tendência em apostar também em estruturas com três centrais.

«Faz com que sejamos obrigados a ter outras respostas aos desafios dessa mudança de posição e sistema. É sempre positivo aprendermos outras posições e formas de jogar. Sinto-me confortável no eixo da defesa, quer seja à direita ou à esquerda», apontou.

Tavares foi emprestado pelo Benfica ao Basileia num negócio confirmado no último dia de mercado, mas só «quando acabar» a concentração na seleção, diz, é que estará «mais preocupado com o futuro no clube».