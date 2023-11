Presença assídua nas convocatórias de Roberto Martínez, o defesa Toti Gomes ainda procura a primeira internacionalização por Portugal. Com o apuramento para o Euro 2024 já fechado, o jogador do Wolverhampton tem nos jogos com o Liechtenstein e a Islândia uma boa oportunidade para realizar a estreia.

«Significa muito. Todos os jogadores querem ser chamados pelo seu país. Tenho estado à espera da estreia, espero que aconteça muito em breve. Mas, mesmo assim, estou feliz por ter a confiança do selecionador Roberto [Martínez]. Conheci-o quando assinou pela seleção e ele veio ao centro de treinos falar com os portugueses para dar a conhecer o tipo de trabalho que faz», disse Toti Gomes ao Wolves Express.

«Quando estás no banco, tens sempre a esperança de entrar e ter alguns minutos, mas só o facto de estar rodeado por aqueles jogadores… Há uns anos só os via na televisão ou na PlayStation e agora treino com eles. É muito bom», confessou.

O defesa de 24 anos recordou ainda as raízes da Guiné-Bissau, país que deixou com apenas três anos.

«Continuo a ter muita família lá e continuo em contacto. Tenho orgulho em ter nascido lá. Fui para Portugal muito novo e não tive a oportunidade de voltar lá recentemente. Mas quero ir visitar o país», vincou.

Toti Gomes tem um golo e uma assistência em 11 jogos pelos Wolves esta temporada.