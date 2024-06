O selecionador de Portugal, Roberto Martínez, conta com todos os 26 jogadores no treino desta terça-feira, em Marienfeld, Alemanha, na véspera do embate contra a Geórgia, jogo da 3.ª jornada do grupo F do Euro 2024.

Depois de terem feito trabalho específico na segunda-feira, por estarem condicionados, Diogo Jota e Gonçalo Ramos surgiram integrados com o resto do grupo, no treino desta manhã, nos 15 minutos abertos à comunicação social. O mesmo aconteceu com Nuno Mendes, que na segunda-feira ficou no ginásio.

Nos 15 minutos de treino abertos, os jogadores fizeram corrida, exercícios de ativação e “meiinhos”.

Portugal defronta a Geórgia a partir das 20 horas de quarta-feira, em Gelsenkirchen (21h00 locais). À mesma hora, há um Chéquia-Turquia.

A Seleção portuguesa já está apurada para os oitavos de final no 1.º lugar do grupo F. Soma atualmente seis pontos, na sequência das vitórias ante Chéquia (2-1) e Turquia (3-0). Os turcos ocupam o segundo lugar, com três pontos, seguidos de Chéquia e Geórgia, ambas com um ponto.

O campeão europeu de 2016 ainda aguarda adversário nos oitavos de final, sendo que a Hungria é, nesta altura, o oponente mais provável.

O Geórgia-Portugal tem transmissão em direto na TVI e pode também ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.

Seleção viaja para Gelsenkirchen no dia de jogo

A Seleção vai viajar apenas para Gelsenkirchen na quarta-feira, dia do jogo com a Geórgia, apurou o Maisfutebol. A decisão foi tomada ainda antes do jogo em Dortmund com a Turquia.

De Marienfeld a Gelsenkirchen são cerca de 120 quilómetros, numa viagem que deverá durar aproximadamente 1h20m.