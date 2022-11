Fernando Santos voltou a contar com 25 jogadores no terceiro treino da Seleção Nacional na Cidade do Futebol, com Diogo Costa já reintegrado, mas com Cristiano Ronaldo, como Fernando Santos já tinha anunciado, de fora, devido a uma indisposição gástrica.

O capitão da equipa não marcou presença no apronto no principal relvado da Cidade do Futebol, nem vai ser opção para o particular desta quinta-feira frente à Nigéria de José Peseiro.

Por outro lado, o guarda-redes Diogo Costa, que tinha falhado os dois primeiros treinos de preparação devido a problemas físicos, já se juntou ao grupo, numa sessão que foi aberta aos jornalistas durante os primeiros 15 minutos.

O grupo de jogadores de campo foi dividido em dois, para a realização dos habituais exercícios com bola, enquanto os três guarda-redes realizaram trabalho específico junto de umas das balizas.

O jogo de preparação entre Portugal e a Nigéria está agendado 18h45 desta quinta-feira, para o Estádio José Alvalade.

Na sexta-feira, a comitiva portuguesa partirá para o Qatar, tendo estreia marcada no grupo H do Mundial2022 para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar o Uruguai (28 novembro) e a Coreia do Sul (2 de dezembro).