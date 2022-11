Em teoria, Sebastián Sosa chega ao Mundial como o terceiro guarda-redes do Uruguai e, por isso, dificilmente seria notícia.

Acontece que, no aquecimento para o jogo com Portugal, foi impossível não reparar no look do guardião de 36 anos do Independiente.

São três os leões que Sosa tem tatuados na cabeça. E até aí tudo mais ou menos normal. Mas melhor se lhe dissermos que o cabelo está cortado de forma a parecer que é o pelo dos leões.

Percorra a galeria associada a este artigo para ver aquele que é, pelo menos, um forte candidato ao penteado mais estranho do Mundial 2022.