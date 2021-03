Jota vai falhar a fase de grupos do Europeu de sub-21, a disputar entre 24 e 31 de março, na Eslovénia e Hungria.

Emprestado pelo Benfica ao Valladolid, o avançado estava na convocatória de Rui Jorge, mas enfrenta quatro semanas de paragem. É o próprio clube espanhol que adianta esta estimativa de paragem, ao informar que Jota tem uma lesão no ligamento lateral externo do tornozelo esquerdo, com edema ósseo.

O Valladolid deixa claro, de resto, que Jota não terá possibilidade de integrar os trabalhos da seleção, que vai defrontar Croácia, Inglaterra e Suíça.

Jota soma 13 jogos pelo Valladolid, esta época, e dois golos marcados.