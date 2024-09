O médio português Vitinha sublinhou, esta terça-feira, que a chegada do compatriota João Neves ao Paris Saint-Germain «vai ser uma grande ajuda» no clube francês, observando que, muitas vezes, os jogadores mais jovens veem coisas que os mais velhos não veem.

«Fiquei muito contente com a vinda do João [Neves] para o PSG, é uma grande ajuda e vai ser uma grande ajuda», afirmou Vitinha, em conferência de imprensa, à margem da preparação da seleção de Portugal para o jogo com a Croácia, a contar para a Liga das Nações.

«Tento ajudar, ele também dá a sua ajuda, muitas vezes até vê coisas que os mais velhos não veem, ele e outros mais jovens. É por isso que é bom trazer este sangue novo. Traz boas coisas, coisas diferentes e seja com o João, seja com qualquer outro médio, desde que jogue, eu vou estar feliz. E que ganhemos, claro», afirmou ainda Vitinha, de 24 anos, que também brincou sobre o que é que diz ao agora não só colega na seleção, como também de clube.

«Não tento dar muitos conselhos, porque também não sou assim tão mais velho do que ele, ou quero pensar que não sou assim tão mais velho do que ele para estar aí de peito cheio a dar conselhos», disse Vitinha, de forma bem-disposta, sobre o ex-Benfica, de 19 anos.