«Ronaldo? Espero que possamos ganhar o Mundial com e também por ele»
Vitinha assume que Portugal tem tudo para alcançar grandes feitos
Vitinha assume que Portugal tem tudo para alcançar grandes feitos
Vitinha acredita que Portugal tem tudo para alcançar grandes feitos. O médio do PSG – uma das caras da Seleção – confessou que abraçou com responsabilidade o papel mais ativo, deixando ainda claro que gostaria de ganhar o Mundial por e com Cristiano Ronaldo.
Este será o segundo Mundial do ex-FC Porto. Confessou, por isso, estar com um «entusiasmo muito positivo». Quanto ao papel, Vitinha assume a responsabilidade
«Agora vejo-me a desempenhar um papel mais importante do que antes. Estou a gostar dessa responsabilidade», começou por referir em entrevista à FIFA.
Admitindo que no desporto é sempre preciso um pouco de «sorte», Vitinha admite que a Seleção tem uma geração que pode alcançar grandes feitos.
«Às vezes, tudo se resume aos detalhes. Também é preciso um pouco de sorte. Temos tudo o que é preciso para alcançar grandes feitos. Estamos a trabalhar arduamente para que, quando chegar a altura, possamos ter essa pitada de sorte e chegar perto de ganhar o Mundial», assumiu.
Cristiano Ronaldo foi também tema de conversa na entrevista. Para o médio de 26 anos, o capitão da Seleção é um dos «melhores há história» e quer, por isso, vencer o Mundial também por ele
«(Cristiano Ronaldo) É fantástico. Ele é um dos melhores jogadores da história. Sinto-me muito orgulhoso por partilhar o balneário com ele, aprender com ele e testemunhar o seu profissionalismo todos os dias. Espero que possamos ganhar o Mundial com ele e também por ele», atirou.
Vitinha admitiu, ainda, que a forma de encarar o futebol foi uma das grandes lições que tirou com Ronaldo. «Entra em campo sabendo que está 100 por cento preparado e que fez tudo o que estava ao seu alcance pela equipa», referiu.
Vencer o Mundial é algo que está na cabeça dos jogadores. Ainda assim, o jogador parisiense remete para uma avaliação mais cautelosa.
«Só queremos ganhar. Sabemos que vai ser difícil, mas também sabemos que não adianta pensar demasiado na final. Temos de ir passo a passo. Neste momento, o nosso foco tem de estar na fase de grupos. Se nos sairmos bem nessa fase, então poderemos começar a olhar mais para a frente», concluiu.