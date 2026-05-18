Vitinha acredita que Portugal tem tudo para alcançar grandes feitos. O médio do PSG – uma das caras da Seleção – confessou que abraçou com responsabilidade o papel mais ativo, deixando ainda claro que gostaria de ganhar o Mundial por e com Cristiano Ronaldo.

Este será o segundo Mundial do ex-FC Porto. Confessou, por isso, estar com um «entusiasmo muito positivo». Quanto ao papel, Vitinha assume a responsabilidade

«Agora vejo-me a desempenhar um papel mais importante do que antes. Estou a gostar dessa responsabilidade», começou por referir em entrevista à FIFA.

Admitindo que no desporto é sempre preciso um pouco de «sorte», Vitinha admite que a Seleção tem uma geração que pode alcançar grandes feitos.

«Às vezes, tudo se resume aos detalhes. Também é preciso um pouco de sorte. Temos tudo o que é preciso para alcançar grandes feitos. Estamos a trabalhar arduamente para que, quando chegar a altura, possamos ter essa pitada de sorte e chegar perto de ganhar o Mundial», assumiu.

Cristiano Ronaldo foi também tema de conversa na entrevista. Para o médio de 26 anos, o capitão da Seleção é um dos «melhores há história» e quer, por isso, vencer o Mundial também por ele

«(Cristiano Ronaldo) É fantástico. Ele é um dos melhores jogadores da história. Sinto-me muito orgulhoso por partilhar o balneário com ele, aprender com ele e testemunhar o seu profissionalismo todos os dias. Espero que possamos ganhar o Mundial com ele e também por ele», atirou.

Vitinha admitiu, ainda, que a forma de encarar o futebol foi uma das grandes lições que tirou com Ronaldo. «Entra em campo sabendo que está 100 por cento preparado e que fez tudo o que estava ao seu alcance pela equipa», referiu.

Vencer o Mundial é algo que está na cabeça dos jogadores. Ainda assim, o jogador parisiense remete para uma avaliação mais cautelosa.

«Só queremos ganhar. Sabemos que vai ser difícil, mas também sabemos que não adianta pensar demasiado na final. Temos de ir passo a passo. Neste momento, o nosso foco tem de estar na fase de grupos. Se nos sairmos bem nessa fase, então poderemos começar a olhar mais para a frente», concluiu.