Vitinha foi o único jogador que não subiu ao relvado na Cidade do Futebol esta terça-feira, na véspera de Portugal viajar para a Irlanda onde vai jogar mais um jogo da fase de qualificação para o Mundial 2026.

O médio terminou o último jogo do Paris Saint-Germain, frente ao Olympique Lyon, com queixas físicas e, tal como na véspera, ficou no ginásio. A lesão não será grave e é possível que o talentoso médio ainda treine na manhã desta quarta-feira e que seja opção para o jogo de Dublin.

Roberto Martinez contou, assim, com 23 jogadores no relvado para preparar o jogo que pode confirmar a qualificação direta de Portugal para a fase final do Campeonato do Mundo do próximo ano.

Portugal ainda treina na manhã desta quarta-feira na Cidade do Futebol e parte para Dublin à hora de almoço. Roberto Martinez e um jogador a designar vão depois fazer a antevisão do jogo, numa conferência de imprensa que está marcada para as 19 horas.