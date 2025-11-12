Vitinha foi a grande novidade no treino da Seleção esta quarta-feira, véspera do duelo com a Irlanda, da fase de qualificação para o Mundial 2026.

O médio do Paris Saint-Germain tinha falhado o treino de terça-feira na Cidade do Futebol para realizar apenas trabalho de ginásio. Havia a indicação de que Vitinha não tinha uma lesão grave, mas ainda apresentava mazelas devido a um pisão que sofreu na última partida do PSG, diante do Lyon. A preocupação era maior porque Bruno Fernandes está castigado para o duelo em Dublin, encurtando, assim, as opções para o meio-campo.

Roberto Martínez contou com todos os jogadores no relvado nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Antes ainda de iniciar a sessão, o plantel presenteou a seleção feminina de sub-16 com uma fotografia de grupo.

A equipa das Quinas parte para Dublin às 14h30. Já na Irlanda, ao final da tarde, Martínez e um jogador vão fazer a antevisão ao encontro de quinta-feira, que pode selar a presença de Portugal no Mundial do próximo ano.