Vitinha reagiu à chamada para a seleção A, confirmada depois da vitória do FC Porto sobre o Boavista, com duas publicações consecutivas nas redes sociais esta segunda-feira.

O médio, que estava convocado para a seleção de sub-21, foi «promovido» por Fernando Santos para cobrir a indisponibilidade de Rúben Neves que se lesionou, na passada sexta-feira, no último jogo do Wolverhampton, e passa a integrar as opções para o primeiro jogo dos play-off para o Mundial2022 frente à Turquia.

«Os sonhos existem para acreditar que os conseguimos realizar. O sucesso faz-se em cada detalhe, de cada treino, de cada jogo e essencialmente de pessoas que nos ajudam ao longo de cada momento», começou por escrever o jovem médio do FC Porto.

Depois da reação de cariz mais pessoal, o médio assumiu também a importância do jogo da próxima quinta-feira frente à Turquia, no Estádio do Dragão. «Estou consciente da confiança e da enorme responsabilidade que temos pela frente! Todos queremos estar no Qatar. Unidos somos sempre mais fortes», destacou ainda.

A Seleção A concentra-se esta segunda-feira na Cidade do Futebol e tem o primeiro treino marcado para as 18h00. Portugal inicia o play-off frente à Turquia na quinta-feira (19h45) e, caso vença, vai disputar a final do caminho C do play-off, também no Estádio do Dragão, cinco dias depois, no dia 29, frente ao vencedor do embate entre Itália e Macedónia do Norte.