Vitinha, jogador da seleção nacional, na flash interview à RTP 3, após a vitória sobre a Islândia (2-0), em Alvalade, na última jornada do Grupo J de qualificação para o Euro 2024:

«[Nenhuma geração tinha conseguido uma qualificação assim] É de dar mérito. Não nos podemos esquecer disto. Sabemos que o Europeu é muito mais importante e é o nosso objetivo, mas para estar no Europeu temos de fazer uma qualificação e há bem pouco tempo andávamos de calculadora na mão a ver como é que iria ser para passar. Temos de dar mérito ao olhar para o que fizemos. Foi uma qualificação imaculada, perfeita, cheia de recordes. Mas não nos deixamos enganar, sabemos que o mais importante é o Europeu e estamos concentrados nisso e ansiosos para que chegue.

[Todos querem ir ao Euro] Não havia forma mais perfeita de irmos para o Europeu. Ainda temos o estágio de março com dois jogos amigáveis. É a melhor forma de antecipar um Europeu. Vamos cheios de confiança, vamos com tudo, com muitas dinâmicas, um grande grupo. Ainda falta bastante, sabemos que isto muda muito, vamos concentrar-nos no estágio de março com o pensamento um pouco no Europeu.

[Expectativa do público aumenta?] Temos de dar mérito a quem tem mérito, neste caso a seleção. Não podemos embandeirar e dizer que vamos ganhar o Europeu. Somos um bom candidato ao Europeu, somos uma equipa muito forte e sabemos disso. Vamos passo a passo, jogo a jogos. Peço aos portugueses que façam isso, é o melhor a fazer.»