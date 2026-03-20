Nuno Espírito Santo, treinador do West Ham, teceu rasgados elogios ao momento de forma de Mateus Fernandes depois de ser questionado sobre a chamada do jogador português para os próximos amigáveis da seleção nacional.

«Acho que ele (Mateus) está a jogar bem, a competir bem, está a melhorar. É um jogador com imensa qualidade e tem muita responsabilidade dentro da equipa», disse NES na conferência de antevisão ao jogo com o Aston Villa, ao abordar o momento que o jovem português vive no West Ham.

«É merecido que seja convocado para a seleção portuguesa, espero que aproveite bem», acrescentou.

De relembrar que Mateus Fernandes integrou a lista de 27 (26 com a saída de Rodrigo Mora, por lesão) jogadores chamados por Roberto Martinez para os amigáveis de Portugal de preparação para o Mundial. Esta foi a primeira vez que o jovem médio português foi chamado à seleção principal.