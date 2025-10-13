Vitinha agradece elogios de Zidane: «Deixam-me muito contente»
Ex-futebolista emblemático (e treinador) de França é fã do médio
00:28
«Elogios de Zidane? Fico muito contente e resta-me continuar...»
01:14
«Temos uma Seleção com grandes craques e temos de almejar a grandes objetivos...»
00:35
«Estreia a marcar por Portugal? Podia ser na final do Mundial...»
00:37
«Criámos o hábito de estar nas fases finais, mas não é fácil...»
00:53
«Teria gosto de jogar contra seleções de outros continentes para preparar o Mundial»
00:51
«Bola de Ouro? É sempre muito subjetivo, parte da opinião das pessoas»