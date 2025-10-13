Vitinha anteviu a receção à Hungria na terça-feira (19h45), num jogo que pode ditar a qualificação para o Mundial 2026. O médio do PSG agradeceu os elogios de Zinedine Zidane, que disse que Vitinha é dos jogadores que mais gosta de ver atualmente.

Elogios de Zidane

«Se ele o disse, agradeço. É claramente uma das referências para todos no futebol. Para um médio, ainda mais. Ter uma referência como o Zidane dizer isso deixa-me muito contente. Resta-me continuar. Manter o nível e melhorar, se possível. E dizer-lhe obrigado.»

Onde melhorar

«Não gosto de falar muito do que faço bem. Até falo mais do que faço mal. No plano defensivo, posso sempre melhorar. Não tenho estatísticas muito fortes nesse aspeto. Tento dar sempre o meu máximo, seja no aspeto defensivo, nos duelos... Quanto aos pontos fortes, não gosto de falar. É claro para as pessoas o que faço de melhor.»