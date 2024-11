No rescaldo ao empate em Split, com a Croácia (1-1), Roberto Martínez esclareceu a opção de adiar a estreia de Quenda, jovem do Sporting.

«As substituições e a lesão do Nuno Mendes não permitiram fazer mais trocas, mas o Quenda não está na seleção para bater recordes. É um jogador muito diferente. Está preparado para ajudar, mas o mais importante é que possa ficar na seleção 100 ou 150 jogos», esclareceu, em conferência de imprensa.

Uma vez que Quenda não se estreou na noite desta segunda-feira, o recorde de Paulo Futre prevalece.