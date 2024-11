A propósito da Web Summit, que por estes dias decorre em Lisboa, Bruno Fernandes e Diogo Dalot coincidiram no voo de vários empresários e amantes da tecnologia. Todavia, esta não foi uma viagem pacífica. Conforme relatou Susanna Lawson, participante na Web Summit, Bruno Fernandes assumiu um papel importante.

«O Bruno foi à casa de banho, na parte de trás do avião. De repente, ouvimos um grito de socorro e olhámos para trás. O Bruno estava a segurar um senhor que parecia estar a desmaiar, não sei se perdeu a consciência. Os membros da tripulação correram para ajudar.»

«Havia um lugar vago e o Bruno ajudou o senhor a sentar-se. E ficou com eles até se certificar de que estava tudo bem. Ele não quis a atenção para si», relatou Lawson ao «Bussiness Cloud».

De regresso ao lugar, Bruno Fernandes e Diogo Dalot foram requisitados por esta empresária para uma fotografia.

«Quando lhe pedi uma “selfie”, ele foi adorável. Elogiei-o por ter ajudado aquele passageiro. Sinceramente, se não soubéssemos quem ele era, teríamos pensado que era um anónimo», terminou.

