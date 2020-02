A Seleção Nacional vai disputar cinco jogos particulares na preparação para o Euro 2020, defrontando a Bélgica, a Croácia, a Espanha, a Eslovénia e Malta.

Os primeiros jogos estão agendados para o Torneio Internacional do Qatar, que se disputa em Doha. Portugal defronta nessa circunstância a Bélgica, no dia 27 de março, pelas 17.30 horas portuguesas, e a Croácia no dia 30 de março, às 18.30 horas portuguesas. Fernando Santos divulga a lista de convocados para o Torneio do Qatar a 19 de março, na Cidade do Futebol.

O plano de preparação para o Euro 2020 passa depois por Ljubljana, onde Portugal joga com a Eslovénia no dia 31 de maio, pelas 17 horas portuguesas, num jogo que assinala o centenario da Federação da Eslovénia.

Segue a seleção da Espanha, em Madrid, no dia 5 de junho pelas 18.30 horas portuguesas, em mais um jogo com um adversário poderoso do futebol europeu, e para encerrar o jogo com Malta, a 9 de junho, em Portugal.

Portugal viaja para Budapeste, de resto, dia 11 de junho, exatamente cinco dias antes da estreia no Euro 2020, agendado para o dia 16 de junho, frente a um adversário que sairá do play-off que ainda vai decorrer.

Plano da Seleção até ao Euro 2020:

- 19 de março: Fernando Santos divulga convocados para o Torneio de Internacional de Doha

- 27 março, 17.30h: jogo com a Bélgica, em Doha

- 30 de março, 18.30 horas: jogo com a Croácia, em Doha

- 31 de maio, 17 horas: jogo com a Eslovénia, em Ljubjlana

- 5 de junho, 18.30 horas: jogo com a Espanha, em Madrid

- 9 de junho: jogo com Malta, em Portugal

- 11 de junho: viagem para Budapeste, quartel-general da Seleção no Euro 2020

- 16 de junho: estreia no Euro 2020 frente a adversário saído do play-off, em Budapeste