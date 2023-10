O treino da seleção nacional no Estádio do Dragão ainda não tinha começado, mas Cristiano Ronaldo já estava perto do relvado. O capitão do Al Nassr esteve à conversa com Pinto da Costa, Luís Gonçalves e Ricardo Carvalho, com muitos sorrisos e boa disposição à mistura.

O presidente do FC Porto, de resto, cumprimentou efusivamente os ex-dragões da seleção. Otávio teve direito a um abraço, mas Dalot, Rúben Neves e Vitinha também saudaram Pinto da Costa antes de pisarem o tapete verde, onde estiveram os 24 jogadores a treinar.

Roberto Martínez, depois de perder Raphael Guerreiro e Ricardo Horta por lesão, decidiu não convocar outro jogador.

O selecionador nacional começou por dar uma palestra aos jogadores, que depois prosseguiram com os habituais exercícios de aquecimento nos 15 minutos abertos à comunicação social.

Portugal defronta a Eslováquia esta sexta-feira (19h45), num jogo que pode carimbar o apuramento para o Euro 2024 e que o Maisfutebol vai seguir AO MINUTO.