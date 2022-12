Cristiano Ronaldo terminou o Mundial 2022 em lágrimas após a eliminação de Portugal contra Marrocos, nos quartos de final. Aos 37 anos, o capitão ainda não se pronunciou sobre o seu futuro na seleção nacional, mas há quem o aconselhe a retirar-se: é o caso de Rabah Madjer.



O antigo jogador do FC Porto defende que o avançado devia deixar o futebol internacional e avisou que «dura será a queda».



«Penso que o Ronaldo precisa de respeito. Ele deu muito a Portugal. Se eu tenho um conselho para dar ao Ronaldo é parar depois do Mundial. Parar a sua carreira internacional. O futebol é ingrato e dura será a queda. O Ronaldo é e continuará a ser uma lenda», referiu o argelino, em entrevista à Renascença.



Ronaldo terminou o Campeonato do Mundo com um golo em cinco jogos - foi suplente utilizado contra a Suíça e contra Marrocos. Tornou-se no primeiro jogador da história a marcar em cinco Mundiais, mas não conseguiu atingir o recorde de Eusébio, que ainda é o português com mais golos de sempre na prova.