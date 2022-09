O selecionador nacional, Fernando Santos, divulgou esta quinta-feira a lista de 26 convocados para os dois últimos jogos da fase de qualificação da Liga das Nações A, diante da República Checa (24 de setembro) e da Espanha (27 de setembro).

Em relação à última convocatória, em junho, saem David Carmo, Domingos Duarte, João Moutinho, Otávio (lesionado), Gonçalo Guedes e André Silva. Em sentido contrário, recuperados de lesão, regressam Rúben Dias e João Félix. Também Tiago Djaló, João Mário, Pedro Neto e Rafa Silva estão de volta às concentrações da Turma das Quinas.

Ficaram de fora alguns nomes em destaque neste início de temporada, tais como os benfiquistas António Silva - chamado aos sub-21 -, Florentino Luís ou Gonçalo Ramos, além dos leões Pote e Francisco Trincão. Renato Sanches também não é opção, uma vez que está lesionado.

Com quatro jogos disputados no grupo, Portugal está no segundo lugar, com sete pontos, depois de ter vencido a Suíça (4-0) e a República Checa (2-0) em casa, ter empatado na visita à Espanha (1-1) e ter sido derrotado na deslocação ao terreno os helvéticos (1-0).

Na liderança está a Espanha, com oito pontos, enquanto a República Checa é terceira com quatro e a Suíça está em quarto com três.

Recorde-se ainda que esta será a última oportunidade para Fernando Santos avaliar os jogadores, já que a seleção portuguesa só voltará a concentrar-se por altura do arranque do Mundial do Qatar, em novembro.

LISTA DE CONVOCADOS

Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício.

Defesas: Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Pepe, Rúben Dias, Tiago Djaló, Nuno Mendes e Raphael Guerreiro.

Médios: João Palhinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mário, Matheus Nunes, Vitinha e William Carvalho.

Avançados: Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Pedro Neto, João Félix, Rafael Leão, Rafa Silva e Ricardo Horta.