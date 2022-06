Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem de confiança para o jogo desta quinta-feira frente à Rep. Checa.

«Está na hora de reforçar a liderança no grupo, manter o bom momento exibicional e brindar os nossos adeptos com mais uma vitória. Como sempre, contamos com o vosso incansável apoio! Vamos Portugal!», pode ler-se nas redes sociais do jogador do Manchester United.

A seleção das «quinas» defronta esta quinta-feira a Rep. Checa, às 19:45h, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.