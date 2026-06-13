As imagens dos jogadores da Seleção Nacional a passaer de manhã pela praia de Palm Beach correram mundo e houve um jornalista argentino que quis ir mais longe: perguntou a Vitinha se aquele físico de Cristiano Ronaldo era todo dele ou se era photoshop...

O físico de Cristiano Ronaldo

«Posso garantir-te que não é Photoshop, é mesmo assim. É uma coisa incrível como está assim aos 41 anos. Eu tenho 26 e não estou assim. É mais uma prova de como se dedica. Ele é uma pessoa fantástica, que fala muito connosco, que se abre muito connosco e que ajuda toda a gente, não apenas os mais jovens, mas todos.»

Como foi jogador com Messi e com Ronaldo

«Cristiano e Messi vão marcar-me toda a vida, porque na minha opinião, e acho que para todos, são os dois melhores jogadores da história. Aprendi imenso com ambos, só a vê-los, por isso foi uma sorte ter partilhado balneário com ambos. Posso dizer que é orgulho ter jogado com os dois.»