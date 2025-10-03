Roberto Martínez, selecionador nacional, anunciou nesta sexta-feira os convocados para os próximos dois jogos da Seleção, diante da Irlanda e Hungria, que contam para a qualificação do Mundial 2026.

Chamada de Matheus Nunes

«Acho que o Matheus Nunes é um jogador que já trabalhou connosco, está num momento de forma muito bom. Temos o Nélson Semedo e o Dalot que podem cobrir a ala direita e a esquerda. É importante ter polivalência e ele pode jogar a lateral. O Matheus estava num grupo de jogadores que acompanhamos - como o Alberto Costa, o André Silva, o Paulinho, o Félix Correia, o Tiago Santos, muitos jogadores. Outros não tiveram um bom início de época, como o Samu ou o Fábio Silva. E há os que estão nos sub-21, como Rodrigo Mora, Quenda, Mateus Fernandes, que fez um estágio espetacular. Para este estágio convocámos 25 nomes.»