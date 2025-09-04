Na concentração da seleção portuguesa para os compromissos com a Arménia e a Hungria, no apuramento para o Mundial 2026, Vitinha falou aos jornalistas nesta quinta-feira em conferência de imprensa.

Ambições para o Mundial 2026

«Quem não quer ganhar o Mundial? Seria perfeito. O Europeu já foi vencido. Eu não consegui, mas já o conquistámos. A Liga das Nações também, por duas vezes, venci uma. Temos de nos concentrar na fase de qualificação, que é o mais importante. Temos mais do que condições para passar. É isso que vamos lutar por fazer.»

Antevisão ao adversário

«Sobre a Arménia, não consigo ajudar muito. Ainda vamos analisar o adversário no dia de hoje. Não conheço muito. Sobre o grupo, que é mais curto, vão ser apenas seis jogos. Qualquer ponto pode fazer a diferença. Temos a noção de que não podemos deixar a escapar a oportunidade de lutar pelos três pontos.»