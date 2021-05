O futebolista do Benfica, Adel Taarabt, figura nos 26 jogadores convocados para a seleção de Marrocos, com vista a dois jogos particulares, ante Gana e Burquina Faso, agendados para junho.

O médio dos encarnados foi anunciado como um dos eleitos, esta quinta-feira, pelo selecionador Vahid Halilhodzic.

Na lista não consta o defesa do Sporting, Zouhair Feddal, também habitual presença. Recorde-se que o central dos leões sofreu uma tendinopatia no tendão de Aquiles da perna esquerda, que motivou a ausência do jogo da última jornada da I Liga, ante o Marítimo.

Marrocos defronta Gana a 8 de junho e, no dia 12, encara o Burquina Faso.