Argentina: Otamendi e Alan Varela na convocatória final da seleção
Médio do FC Porto espreita estreia com a «La Albiceleste»
Médio do FC Porto espreita estreia com a «La Albiceleste»
A Argentina anunciou esta quinta-feira a lista final da convocatória para os próximos compromissos internacionais. Nicolás Otamendi, defesa de 37 anos do Benfica, repete a habitual convocatória. Por outro lado, Alan Varela, médio de 24 anos do FC Porto, espreita a estreia com a camisola argentina.
Na presente temporada, o médio portista foi opção em três encontros. O capitão benfiquista, por sua vez, já conta com sete encontros.
A Argentina enfrenta a Venezuela (5 de setembro) e o Equador (10 de setembro) em duas jornadas a contar para a qualificação para o Mundial de 2026, que decorre entre Estados Unidos, México e Canadá.
Atualmente a «La Albiceleste» ocupa a primeira posição da tabela classificativa, com 35 pontos conquistados e a dez pontos de avanço do segundo classificado, Equador.
🇦🇷📝 The final squad chosen by Lionel Scaloni to close out the 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝘂𝗽 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗲𝗿𝘀! 🔜 pic.twitter.com/huGM7f9B5H— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) August 28, 2025