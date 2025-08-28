A Argentina anunciou esta quinta-feira a lista final da convocatória para os próximos compromissos internacionais. Nicolás Otamendi, defesa de 37 anos do Benfica, repete a habitual convocatória. Por outro lado, Alan Varela, médio de 24 anos do FC Porto, espreita a estreia com a camisola argentina.

Na presente temporada, o médio portista foi opção em três encontros. O capitão benfiquista, por sua vez, já conta com sete encontros. 

A Argentina enfrenta a Venezuela (5 de setembro) e o Equador (10 de setembro) em duas jornadas a contar para a qualificação para o Mundial de 2026, que decorre entre Estados Unidos, México e Canadá. 

Atualmente a «La Albiceleste» ocupa a primeira posição da tabela classificativa, com 35 pontos conquistados e a dez pontos de avanço do segundo classificado, Equador. 

