A festa da seleção argentina no balneário de Wembley, depois de conquistar a Finalíssima, foi intensa e contou até com uma «bicada» ao rival Brasil.

O benfiquista Nicolás Otamendi gravou e partilhou o momento em que, juntamente com vários companheiros, cantava uma música com referência aos brasileiros. A canção tornou-se viral no Mundial de 2014, mas sofreu alterações na letra, com uma clara referência à vitória na última Copa América logo no início:

«Brasileiro o que aconteceu, o pentacampeão enrugou / Messi foi ao Rio e ficou com a taça / Somos a banda argentina, vamos sempre incentivar / Porque temos o sonho de ser campeões do mundo / Sou assim, sou argentino, inglês c***** das Malvinas não me esqueço / Sou assim, venho encorajar-vos, sigo a Argentina para todo o lado.»

Quem não achou piada nenhuma às provocações argentinas foi Neymar. O avançado brasileiro viu a publicação numa página da rede social Instagram e decidiu responder: «Ganharam o Mundial?», questionou, como pode ver na imagem abaixo.