A Polônia anunciou, esta sexta-feira, os convocados para os próximos compromissos internacionais. Jan Bednarek, defesa-central do FC Porto, e Jakub Kiwior, defesa que está próximo de reforçar os dragões, constam na lista dos eleitos.

Bednarek já cumpriu três partidas pelo FC Porto. Já Kiwior, até por não contar para o Arsenal, ainda não fez qualquer partida na presente temporada. Destaque ainda para o experiente avançado, Robert Lewandowski, que também consta nos eleitos. 

Nas duas primeiras jornadas da qualificação para o Mundial de 2026, a Polónia vai enfrentar os Países Baixos (4 de setembro) e a Finlândia ( 7 de setembro). Dois encontros que dizem respeito ao grupo G.

