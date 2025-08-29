Polónia: portista Bednarek convocado para a seleção
Kiwior, que está perto de reforçar o FC Porto, também consta na lista
A Polônia anunciou, esta sexta-feira, os convocados para os próximos compromissos internacionais. Jan Bednarek, defesa-central do FC Porto, e Jakub Kiwior, defesa que está próximo de reforçar os dragões, constam na lista dos eleitos.
Bednarek já cumpriu três partidas pelo FC Porto. Já Kiwior, até por não contar para o Arsenal, ainda não fez qualquer partida na presente temporada. Destaque ainda para o experiente avançado, Robert Lewandowski, que também consta nos eleitos.
Nas duas primeiras jornadas da qualificação para o Mundial de 2026, a Polónia vai enfrentar os Países Baixos (4 de setembro) e a Finlândia ( 7 de setembro). Dois encontros que dizem respeito ao grupo G.
