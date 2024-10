Andreas Schjelderup foi convocado para os próximos compromissos da seleção sub-21 da Noruega.

O extremo de 20 anos do Benfica é um dos 23 jovens futebolistas noruegueses escalados para os compromissos com a Irlanda (11 de outubro) e a Turquia, no dia 15.

Os jogos são referentes à fase de apuramento para o Europeu da categoria em 2025.

Com oito de dez jogos realizados, a Noruega ocupa o terceiro lugar do Grupo A com 15 pontos, a seis da líder Itália e a dois da Irlanda.