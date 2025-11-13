Irão bate Cabo Verde nas «meias» do Al Ain Internacional Cup
Jogo ficou decidido nos penáltis após nulo no tempo regulamentar
Cabo Verde voltou a entrar em campo depois da histórica qualificação para o Mundial 2026. Os tubarões azuis não conseguiram desfazer o nulo frente ao Irão, numa partida a contar para as «meias» do Al Ain Internacional Cup, um torneio de preparação que decorre no Dubai.
Vozinha, Desp. Chaves, Stopira, Torreense, Sidny Cabral, Estrela da Amadora, e Livramento, Casa Pia, foram titulares por Cabo Verde. Telmo Arcanjo, V. Guimarães, foi suplente utilizado e David Moreira, Sporting, não foi opção para o selecionador Bubista.
Com um empate no tempo regulamentar (0-0), o jogo ficou decidido no nas grande penalidades (5-4) com o Irão a sair vitorioso. Cabo Verde disputa agora o terceiro lugar. O Irão enfrentará na final o vencedor do Uzbequistão-Egito.