A seleção de Cabo Verde perdeu ante o Chile por 4-2, esta sexta-feira, em jogo a contar para a segunda edição da FIFA Series, competição amigável que antecede a estreia dos cabo-verdianos num Mundial de futebol, em 2026.

Em Auckland, na Nova Zelândia, um golo de Ben Brereton Díaz, aos 16 minutos, deu vantagem ao Chile, que falhou a qualificação para o Mundial 2026. Cabo Verde respondeu cinco minutos depois, com um golo de Dailon Livramento, avançado cedido pelo Hellas Verona ao Casa Pia, da Liga portuguesa, assistido por Sidny Lopes Cabral, do Benfica.

Aos 43 minutos, Diney, antigo central do Marítimo e do Estoril, foi expulso por jogar a bola com a mão para evitar que o Chile marcasse de novo. Porém, mesmo com um jogador a menos, Cabo Verde deu a volta ao resultado ainda antes do intervalo. Sidny Cabral fez um belo golo já no terceiro minuto de compensação, após passe de Dailon.

Todos os golos do jogo:

Na segunda parte, o Chile conseguiu dar a volta ao marcador, com três golos. Aos 58 minutos, Maximiliano Gutiérrez bateu o guarda-redes Vozinha, que joga no Desportivo de Chaves. Nove minutos depois, Felipe Loyola voltou a colocar os chilenos em vantagem e, aos 80 minutos, Gonzalo Tapia fez o 4-2, confirmando a derrota da seleção treinada por Pedro Leitão Brito, conhecido por Bubista.

Cabo Verde contou também de início com Jovane Cabral (Estrela da Amadora), e Telmo Arcanjo (Vitória). Yannick Semedo (Farense), entrou aos 70 minutos.

A segunda edição da FIFA Series conta com 36 seleções masculinas, divididas em oito séries, além de 12 equipas femininas, divididas em três séries. Esta série na Nova Zelândia inclui, além da equipa da casa, a Finlândia, que horas depois, esta sexta-feira, venceu os neozelandeses, por 2-0.

Cabo Verde, que joga ante a Finlândia na segunda-feira, vai enfrentar Espanha, Uruguai e Arábia Saudita no Grupo H do Mundial 2026.