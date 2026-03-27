A Colômbia, adversária de Portugal no Mundial 2026, perdeu por 2-1 ante a Croácia na noite de quinta-feira, em jogo de preparação realizado em Orlando, nos EUA.

Com Richard Ríos (Benfica) e Luis Suárez (Sporting) no onze inicial, os colombianos até estiveram a vencer, mas os croatas deram a volta ao marcador ainda na primeira parte, marcada por um falhanço incrível do avançado dos leões, melhor marcador da Liga portuguesa. Na segunda parte, o resultado não voltou a mexer.

Logo aos dois minutos, Jhon Arias deu vantagem à Colômbia. O jogador do Fluminense finalizou de pé esquerdo, na área, para o 1-0 no marcador.

Num jogo com um início interessante, Luka Vuskovic, que joga no Hamburgo, fez o empate pouco depois, ao minuto seis, num remate de pé esquerdo de fora da área. A bola ainda desviou num adversário, bateu no poste e entrou.

Depois, o jogo teve várias ocasiões de golo junto de cada uma das balizas e uma delas pertenceu a Suárez. O avançado do Sporting falhou o desvio na bola, com a baliza completamente à sua mercê, após passe de Luis Díaz, nem querendo depois acreditar no que desperdiçou.

Quem não falhou, ao minuto 42, foi Igor Matanovic, jogador do Friburgo, que fez o 2-1 para a Croácia, de cabeça, após um canto batido por Pasalic no lado direito.

Ríos e Suárez foram substituídos aos 71 minutos de jogo. A Colômbia defronta a França no domingo, em Landover, às 20 horas, no segundo e último jogo de preparação nesta janela internacional.

Portugal defronta a Colômbia na terceira e última jornada do grupo K, em Miami, já depois de começar a 17 de junho, em Houston, contra Jamaica ou RD Congo e de jogar depois frente ao Uzbequistão, a 23 de junho, igualmente em Houston.