A Colômbia anunciou os eleitos para os próximos compromissos internacionais. O médio Richard Ríos, do Benfica, e o avançado Luís Suárez, do Sporting, estão entre os eleitos para a seleção sul-americana.

A seleção colombiana vai enfrentar os dois últimos jogos da fase de qualificação sul-americana para o Mundial de 2026, medindo forças com a Bolívia (5 de stemebro) e a Venezuela (10 de setembro).

Na presente temporada Ríos já fez sete jogos pelo Benfica. Já Suárez foi opção em quatro partidas, somando dois golos e três assistências. O médio das águias conta, para já, com 23 jogos pela seleção. Por outro lado, avançado do leões soma apenas cinco internacionalizações.

A Colômbia encontra-se na sexta posição com 22 pontos conquistados, precisando apenas de uma vitória para garantir a presença no Mundial do próximo ano, que vai decorrer nos Estados Unidos, México e Canadá.