Colômbia: Richard Ríos e Luis Suárez convocados para a seleção
Médio do Benfica e avançado do Sporting serão opções para os jogos com Bolívia e Venezuela
Médio do Benfica e avançado do Sporting serão opções para os jogos com Bolívia e Venezuela
A Colômbia anunciou os eleitos para os próximos compromissos internacionais. O médio Richard Ríos, do Benfica, e o avançado Luís Suárez, do Sporting, estão entre os eleitos para a seleção sul-americana.
A seleção colombiana vai enfrentar os dois últimos jogos da fase de qualificação sul-americana para o Mundial de 2026, medindo forças com a Bolívia (5 de stemebro) e a Venezuela (10 de setembro).
Na presente temporada Ríos já fez sete jogos pelo Benfica. Já Suárez foi opção em quatro partidas, somando dois golos e três assistências. O médio das águias conta, para já, com 23 jogos pela seleção. Por outro lado, avançado do leões soma apenas cinco internacionalizações.
A Colômbia encontra-se na sexta posição com 22 pontos conquistados, precisando apenas de uma vitória para garantir a presença no Mundial do próximo ano, que vai decorrer nos Estados Unidos, México e Canadá.
📋¡𝗣𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗮: 𝗘𝗟 𝗢𝗕𝗝𝗘𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗱𝗲 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦!— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 29, 2025
Ellos son los 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 por 𝗡𝗲́𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼 para disputar las jornadas 𝟭𝟳 y 𝟭𝟴 de las 𝗖𝗹𝗮𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲… pic.twitter.com/vFVuBOAJoj