O Canadá arrancou a qualificação para o Mundial 2022 com uma goleada sobre as Bermudas, por 5-1, num jogo em que o defesa do Moreirense Steven Vitória e o médio do Paços de Ferreira, Stephen Eustáquio, foram titulares.

No duelo da primeira jornada do grupo B, respeitante à primeira fase de grupos do apuramento da CONCACAF, o avançado do Besiktas Cyle Larin foi a grande figura do jogo, com um hat-trick, construído com golos aos 19, 27 e 69 minutos. Pelo meio, Laryea também marcou para o Canadá (53m) e Chichlow reduziu para os visitantes (63m).

O quinto e último golo do Canadá surgiu já após a saída de Eustáquio aos 77 minutos: Corbeanu fez o 5-1 final ao minuto 81.

Esta foi a 15.ª internacionalização de Vitória e a segunda de Eustáquio.

Com este resultado, o Canadá soma três pontos, tantos quantos Suriname, que venceu as Ilhas Caimão. Assim, Ilhas Caimão, Bermudas e Aruba (que ainda não jogou) têm zero pontos.